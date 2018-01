ROMA – Giucas Casella e Francesco Monte, secondo le quote di www.stanleybet.it, sono i favori per la vittoria finale de L’Isola dei Famosi 2018. Le chance di uscire vittoriosi dall’Isola sono quotate a 4.00.

A seguire, sul tabellone di Stanleybet.it c’è un poker tutto al femminile: Alessia Mancini, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Eva Henger sono date vincenti a 9.00. Stessa quota anche per Jonathan, già vincitore della quinta edizione del Grande Fratello e, quindi, già esperto su come ingraziarsi il pubblico (9.00). A quota 16.00 si trova invece l’attrice ed ex concorrente di Miss Italia Cecilia Capriotti, braccata a 18.00 dal pallanuotista cubano, ma naturalizzato italiano, Amaurys Perez.

Molto meno probabile per Stanleybet la vittoria degli altri concorrenti in gara, a partire dal sensitivo Craig Warwick e da un altro vecchio concorrente del Grande Fratello come Filippo Nardi, entrambi bancati a 26.00. A quota 33.00 una coppia di giovani bellissime come la blogger Chiara Nasti e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola di Benedetto, mentre a 36.00 si trova l’ex tronista di Uomini & Donne Rosa Perrotta. Infine, per Stanleybet in fondo alla tabellone si trova un trittico formato dal modello Marco Ferri, dal comico Nino Formicola e dalla bionda esplosiva Francesca Cipriani, dati tutti a un alto 41.00.