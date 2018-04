ROMA – Tra Eva Henger e Francesco Monte c’era un patto di non belligeranza. A rivelarlo è l’ex naufraga Alessia Mancini che, rientrata dall’Honduras, getta nuove ombre su questa edizione dell’Isola dei Famosi e sul famigerato canna-gate che ha tenuto banco per buona parte della stagione.

Intervistata da Fanpage, l’ex letterina ha finalmente spiegato il perché delle maldestre accuse di Eva Henger che hanno costretto Monte al rientro anticipato in Italia. “Eva – spiega Alessia Mancini – era molto arrabbiata perché con Francesco Monte aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati”.

Poi Mancini insinua: “Mi chiederei più per quale motivo Francesco abbia scelto di nominare proprio lei nonostante questo accordo pregresso. Lei ci è rimasta malissimo e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia. L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi”.

A grande sorpresa, Alessia Mancini non è arrivata in finale a L’Isola dei Famosi. E’ rientrata in Italia affrontando il viaggio con Rosa Perrotta, con la quale non correva buon sangue. Interrogata sull’argomento ha spiegato: “Credo di essere stata molto temuta sull’Isola e anche molto invidiata. Sono molto fortunata sotto il profilo familiare e la famiglia bellissima che ho, oltre al meraviglioso rapporto con mio marito, sono stati oggetto di invidia da parte degli altri. È brutto doverlo dire, ma credo sia andata proprio così. A differenza di qualcuno, non ho mai odiato o invidiato gli altri”.

Nello specifico su Rosa Perrotta ha affermato: “Proprio poco fa ho scoperto che, durante un fuori onda, Rosa Perrotta diceva: “La odio, odio soltanto lei”. Non capisco perché. Io non l’ho mai odiata, né temuta e mai mi sarei messa a paragone con lei. Mi piacerebbe capire da dove arriva tanto odio. A questo punto devo pensare che sia proprio l’invidia a giocare brutti scherzi”.