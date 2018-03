ROMA – Sorpresa romanticissima per Alessia Mancini all’Isola dei Famosi. La naufraga viene mandata da Alessia Marcuzzi in spiaggia con il pretesto di dover affrontare una prova di apnea per raddoppiare la razione di riso settimanale. Sulla barca però c’è il marito Flavio Montrucchio che le fa una bellissima dichiarazione d’amore.

Durante la settimana Alessia Mancini aveva avuto una profonda crisi, proprio perché sofferente per la mancanza del marito. Flavio Montrucchio è quindi sbarcato in Honduras per farle una sorpresa. “Tu hai la chiave del mio cuore – gli urla lei appena lo vede – io ti amo”.

Poi lui le dedica parole d’amore commoventi: “Sono arrivate parecchie denunce per istigazione, superbia, tirannia e strategia occulta. Tanta gente, però, si è offerta di difenderti perché sei la più dolce, la donna migliore al mondo. Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti. Ho capito che saresti stata la donna che mi avrebbe cambiato la vita. Mi sono fatto 10mila chilometri, almeno un bacetto me lo dai”.

A quel punto il momento si fa bollente. Flavio Montrucchio si toglie la maglietta e si tuffa in acqua per raggiungere la sua compagna in mezzo al mare. I baci appassionati tra i due spezzano il fiato.