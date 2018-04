ROMA – Una dichiarazione d’amore da brividi quella di Flavio Montrucchio alla moglie Alessia Mancini, che non ha visto per 89 giorni che la showgirl ha passato da naufraga sull’Isola dei Famosi.

La Mancini è tornata dall’Honduras e ha preso parte alla finale in diretta dell’Isola dei Famosi. Abbronzata e seducente in un lungo abito giallo, in studio è arrivato per lei il marito Flavio mentre la figlia Mya l’ha raggiunta con una telefonata.

Proprio il marito si è reso l’autore di una bellissima dichiarazione d’amore, regalandole ben 89 rose: