ROMA – Imbarazzo all’Isola dei famosi 2019 dopo una battuta della Gialappa’s Band che ha insinuato un dubbio non proprio carino nei confronti della “padrona di casa” Alessia Marcuzzi.

All’esordio della nuova edizione, durante la puntata andata in onda giovedì 25 gennaio, la bionda conduttrice del reality show Mediaset ha scatenato i sospetti sfoggiando un look decisamente sexy e audace, con una minigonna nera dal profondo spacco che ha messo in risalto le sue gambe lunghissime, il tutto coronato da tacchi neri ovviamente altissimi.

Ma proprio la scelta di questa mise ha scatenato i sospetti di chi, come la Gialappa’s Band, ha ipotizzato che sotto quell’abito non ci fosse… niente.

“La signora non ha le mutande?”, hanno commentato i comici della Gialappa’s BAnd. Sono seguiti momenti di imbarazzo per la Marcuzzi, che poi però è riuscita abilmente a riprendere in mano le redini del programma.

Il dibattito sull’intimo della conduttrice, però, è andato avanti sui social network, dove diversi tweet hanno rilanciato la domanda posta dalla Gialappa’s. Il mistero non è stato risolto. Anche se la Marcuzzi potrebbe anche essersi servita delle micro-mutandine adesive già utilizzate da Belen Rodriguez per una apparizione al Festival di Sanremo che fece scalpore.