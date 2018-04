ROMA – Bianca Atzei non è dimagrita all’Isola dei Famosi, ma c’è una spiegazione.

La verità l’ha rivelata Filippo Nardi, che nel frattempo è stato eliminato: “Per motivi medici, così dicono, alcuni concorrenti avevano accesso a shaker proteici perché erano pericolosamente sottopeso”.

La cantante ex di Max Biaggi era stata messa alla berlina dal criticissimo popolo del web, che aveva maliziosamente insinuato sui social come (a differenza di altri concorrenti), avesse mantenuto invariato il proprio fisico.

In una delle ultime puntate in diretta, la mamma di Bianca aveva durante il collegamento con l’Honduras che la figlia aveva subito in passato un delicato intervento. Forse proprio per questo gli autori dell’Isola hanno acconsentito a questo strappo alla regola.