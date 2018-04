ROMA – C’è un dramma segreto nel passato di Bianca Atzei.

A rivelarlo in diretta all’Isola dei Famosi è stata la stessa mamma della cantante che, in preda all’ennesima crisi di pianto, si disperava per le accuse dei suoi compagni di avventura. Bianca Atzei è stata duramente criticata dagli altri naufraghi perché incapace di prendere posizione.

“Sono una persona che non ama litigare, ci sto male”, ha detto tra le lacrime. “Sono stufa di sentirmi dire che non mi so schierare. Perché devo schierarmi?”. Ma a quel punto è intervenuta dal pubblico in studio la mamma che le ha ordinato di asciugarsi le lacrime, lasciando però intendere un oscuro segreto nel passato di Bianca.

“Sei forte Bianca, sono orgogliosa di te”, le ha detto la madre prima di ammonirla: “Stai zitta un attimo: tre anni fa hai subito una cosa in ospedale che sappiamo solo io e te. Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così. Fregatene di tutto e pensa a te stessa, figlia mia. Basta. Basta, devi smetterla di piangere”.

La cantante le ha poi risposto: “Lo so mamma, è che quando mi succedono certe cose mi riviene in mente tutto. Io so che non dovrei piangere ma non ce la faccio, io non voglio litigare con nessuno”.

Ma cosa è successo tre anni fa in ospedale? Secondo quanto ipotizza il quotidiano Il Giornale, che è andato a scavare nel passato della ex fidanzata di Max Biaggi, le due parlavano di un fatto del 2015, quando la cantante si sarebbe sottoposta a un delicato intervento al cuore, che le avrebbe potuto cambiare la vita.