ROMA – Bianca Atzei, al termine dell’Isola dei Famosi, ha lanciato un messaggio a Max Biaggi: “Scrivo una lettera che no ho mai scritto e vorrei scrivere. La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso. Perché – ha aggiunto – bisogna credere sempre nell’amore… perché un cuore rotto non passa in tre mesi”.

Poi durante la finale una sorpresa sempre per Max. La Marcuzzi infatti ha fatto entrare in sudio la band della Atzei e lei ha cantato il brano che ha dedicato proprio al suo ex: “Ora esisti solo tu”.

Prima di cantare la Atzei ha affermato: “La dedico a tutte le persone che credono ancora nell’amore”. Poi durante l’esibizione manda una vera e propria frecciatina ai naufraghi rivolgendosi a loro mentre canta “voglio fregarmene di tutto ciò che poi, che poi, dirà la gente”. Insomma per la Atzei è stata una finale piena di emozioni. Il suo secondo posto ha quasi il sapore della vittoria come lei stessa ha affermato: “Io ho vinto il giorno in cui ho deciso di partecipare”.