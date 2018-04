ROMA – Nuove indiscrezioni a luci rosse sull’Isola dei Famosi.

L’ultima rivelazione è di Cecilia Capriotti che a quanto pare ha prestato particolare attenzione alle parti intime dei suoi colleghi naufraghi. Una confidenza fatta in privato ad Alfonso Signorini che però non è riuscito a trattenere l’urgenza di spifferarla in tv.

Nell’ultima puntata del suo show casalingo Signorini ha quindi riportato le parole dell’ex naufraga che, facendo riferimento ad un concorrente in particolare, gli avrebbe detto: “Ce l’ha piccolo in modo imbarazzante”.

La Capriotti, presente durante la trasmissione, non ha però voluto rivelare a quale dei dieci partecipanti uomini si riferisse. E Signorini l’ha assecondata, lasciando tutti sulle spine. Ma non per molto: il conduttore ha infatti promesso che svelerà il nome nella prossima puntata.