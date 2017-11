ROMA – Non fa a tempo a finire il Grande Fratello Vip che subito inizia L’Isola dei Famosi. Il reality show tropicale andrà in onda a partire dal 22 gennaio, poco più di un mese dopo l’ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, che terminerà il 4 dicembre.

A rivelarlo in esclusiva, riferisce Il Giornale, è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 1 dicembre. La rivista svela anche i nomi di quelli che dovrebbero con ogni probabilità essere i primi concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: è data per certa la presenza di Brigitte Nielsen, attrice danese ed ex moglie di Sylvester Stallone, già protagonista di programmi televisivi in molti Paesi stranieri come Stati Uniti, Francia e Germania. Sembra altamente probabile anche la partecipazione di Francesco Monte, modello salito alla ribalta delle cronache per essere stato lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip da Cecilia Rodriguez, e Francesca Cipriani, ex concorrente del Grande Fratello 6 e de La pupa e il secchione.

Sempre secondo quanto riferisce Il Giornale, questa nuova edizione, sempre condotta da Alessia Marcuzzi, verrà un’alternanza di opinionisti. Si parte con Mara Venier, che già opinionista insieme ad Alfonso Signorini alle ultime edizioni dell‘Isola dei Famosi.