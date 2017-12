ROMA – L’Isola dei Famosi 2018 è pronta per partire e inizia il toto-nomi dei concorrenti di questa edizione condotta da Alessia Marcuzzi, che vedrà Mara Venier come opinionista. Per il settimanale Spy, tra i concorrenti papabili ci sono Brigitte Nielsen, Antonella Fiordelisi, Sabrina Ghio e ancora Francesco Monte, l’ex tronista fresco di rottura in diretta televisiva dalla fidanzata Cecilia Rodriguez, concorrente del Grande Fratello Vip.

Il sito Affari Italiani riporta dunque le indiscrezioni del settimanale Spy, che vede tra i partecipanti al reality show dall’isola in Honduras diversi personaggi del mondo televisivi. Tra i favoriti nel toto nomi troviamo Sabrina Ghio e Rosa Perrotta da Uomini e donne, Antonella Fiordelisi, schermitrice, ex tentatrice di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Mattia Marciano e ancora Giulia Salemi, il comico Maurizio Battista e Cecilia Capriotti, che avrebbe dovuto prendere parte all’edizione 2017 ma scoprì di essere incinta. Smentisce la sua partecipazione invece Miriana Trevisan: