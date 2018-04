Isola dei Famosi, la confessione di Alessia Marcuzzi: "Mia figlia mi ha detto..."

ROMA – Intervistata a Verissimo, Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, si sfoga:

“Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto – ha rivelato Alessia Marcuzzi al cospetto di Silvia Toffanin – Mi sarebbe dispiaciuto il fatto che in qualche modo l’argomento canna-gate potesse offuscare tutto il programma. Si parlava talmente tanto di questa cosa che mi dispiaceva non poter dare spazio alle storie e alle emozioni dei concorrenti. Sembrava di stare sotto processo in continuazione”.

La conduttrice aggiunge di esser stata bersagliata, molto spesso, anche senza reale motivazioni: “Io sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove”.

Alessia Marcuzzi racconta di aver ricevuto spesso attacchi legati alla sfera personale a causa del canna-gate: “La cosa è andata un po’ sul personale […] ci sono stati momenti più difficili perché riguardano la mia famiglia. Ci sta parlare del programma, magari prendermi un po’ in giro, ma quando un giorno mia figlia mi ha detto ‘mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona’ ci sono stata male. Quella cosa mi ha fatto decidere di spegnere la televisione. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programma”.