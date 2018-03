ROMA – Craig Warwick ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un infortunio molto serio alle costole. L’ex naufrago poi, la scorsa settimana si è allontanato dallo studio per un malore. A Domenica Live sono state trasmesse le immagini del ricovero e c’è chi, sempre in casa Mediaset, mette in dubbio il tutto.

Nell’ultima puntata Striscia la Notizia, infatti, è stato insinuato il dubbio sulle sue condizioni di salute mostrando il sensitivo mentre esce da un negozio e cammina tranquillamente.