ROMA – Non c’è dubbio: l’Isola dei Famosi 2018 passerà alla storia come l’edizione degli abbandoni. Dopo l’addio di Chiara Nasti, in preda alla nostalgia di casa, lo scandalo marijuana e la conseguente partenza di Francesco Monte e poi Craig Warwick e il povero Giucas Casella, un altro big sarebbe pronto a lasciare il reality. Stiamo parlando di Daniele Bossari.

L’indiscrezione corre sul web ed è stata raccolta dal sito Tuttosulgossip. Bossari, trionfatore del Grande Fratello Vip, è opinionista in trasmissione insieme con Mara Venier, al fianco di Alessia Marcuzzi.

La decisione di lasciare il programma deriverebbe da un forte malcontento esploso durante le ultime puntate. I naufraghi in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo interloquire con Mara Venier. Al punto che lo stesso opinionista avrebbe commentato: “Stasera sono praticamente ignorato”.