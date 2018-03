ROMA – Dopo la prova di oggi che consiste nel portare più sacchi di Yucca possibile attraversando una trave di legno sospesa sull’acqua, e quella della Cipriani che consiste nel riuscire ad appendersi alla corda rimanendo sospesa per trenta secondi, all’Isola dei Famosi è l’ora delle nomination. In questa puntata, la settima, sono tutte al femminile e coinvolgono Elena, Alessia e Bianca. Poco dopo il verdetto parla chiaro: ad essere eliminata è la Morali.

In studio intanto, l’atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, dopo che il primo ha accusato l’ex pugile di avergli detto di “fare schifo” in quanto gay.

Craig, che è ancora infortunato, parla da casa sua. Franco Terlizzi non sa nulla della polemica scoppiata dopo le sue parole. Alessia vuole mettere in contatto i due uomini affinché si chiariscano. Franco smentisce subito tutte le accuse mosse da Craig. Mara Venier, dallo studio, vuole maggiori risposte sull’argomento e riesce ad ottenere che la discussione tra Craig e Franco continui. L’ex pugile ribadisce ulteriormente la propria posizione e chiude la disputa con una promessa: “Quando tornerò in Italia ci vedremo, ci abbracceremo e parleremo” commenta l’ex pugile.

Grazie al televoto, Bianca è la prima concorrente ad essere salvata. Ad abbandonare l’isola è Elena Morali che però non torna in Italia dato che approda sull’“Isola che non c’è” dove ad attenderla ci sono Nadia Rinaldi e Paola di Benedetto appena rimesse in gioco dagli autori del reality. Le tre ragazze si abbracciano. Adesso sarà un altro televoto a decidere chi tra loro tornerà in Palapa (l’isola “ufficiale”) e chi se ne andrà definitivamente.

Giucas Casella è uno degli ex concorrenti ospiti in studio. Qui, Casella prova un esperimento che consiste in una sorta di ipnosi intercontinentale. Tutti, sia in studio che in Palapa, devono incrociare le mani portandole all’altezza della fronte. Il pubblico raggiunge il centro dello studio e l’esperimento continua fino a quando Giucas conta “uno, due, tre” e dice a tutti: “Slegatevi!”. A questo punto l’esperimento può dirsi concluso.