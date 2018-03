Eva Henger e la durissima replica allo sfogo della Marcuzzi

ROMA – Tensioni tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger durante la puntata dell’Isola dei Famosi in onda il 12 marzo su Canale 5. La conduttrice, stanca delle polemiche sollevate dell’ex star di film per adulti sul canna-gate contro Francesco Monte, ha infine sbottato: “Tu sei fuori di testa”. La Marcuzzi ha spiazzato tutti in studio, tra ospiti, spettatori e opinionisti, dicendosi molto arrabbiata con la Henger e sottolineando di non aver fatto la moralista con lei. Uno sfogo che la Henger ha mal digerito, tanto da affidare ad una storia su Instagram le sue lamentele sulla Marcuzzi.

La conduttrice infatti dopo l’ennesima provocazione in diretta di Eva Henger sul cannagate che ha travolto l’Isola dei Famosi ha infine sbottato, accusando la ex naufraga di aver parlato in tutte le trasmissioni e aver fatto fin troppe chiacchiere sul caso:

“Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tutti gli altri”.

Una frase detta in un momento di rabbia, ma ormai è noto che la Henger non perdona facilmente e così a telecamere spente si sfoga su Instagram:

“L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice ‘io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te’… amore con tutta la comprensione, lo stai facendo con queste parole”.

E poi ha aggiunto tra i commenti: