ROMA – Nuovo clamoroso scandalo all’Isola dei Famosi e ad accendere la miccia è sempre lei: Eva Henger che, dopo il canna gate, ha deciso di sollevare un nuovo polverone, stavolta in salsa piccante. Secondo l’ex naufraga, infatti, in Honduras si sarebbe consumato un tradimento e i protagonisti sono entrambi sposati e con famiglia in Italia.

A riportare per primo l’indiscrezione è stato il settimanale Chi:

“Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei Famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”.

Il settimanale non fa nomi, ma a colmare la lacuna ci ha pensato Eva Henger ormai vera “gola profonda” del programma. Ospite di Alfonso Signorini a Casa Signorini l’ex porno diva ha infatti lasciato intendere che si tratta di Amaurys Perez e di una “naufraga con i capelli scuri”. Secondo il popolo del web sarebbe Alessia Mancini.

Ma la moglie di Amaurys, Angela Rende, non crede a una parola. In una intervista a Fanpage, la Signora Perez ha affermato:

“Fino a questo momento non ho replicato perché non mi piace apparire in certe cose, preferisco lasciar parlare. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla”.

Angela Rende poi smonta punto per punto le illazioni di Eva Henger, assolvendo di fatto Alessia Mancini: