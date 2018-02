ROMA – Cecilia Capriotti si trova spesso coinvolta in discussioni, fin da prima dell’approdo sulla spiaggia in Honduras, quando i naufraghi erano ancora nel residence. Se uno dopo l’altro finiscono alla lite con la modella. Prima per la sigaretta con Alessia Mancini, poi per gli insulti scambiati con Francesca Cipriani e ora anche Filippo Nard, ex gieffino, perde le staffe: “Sa fare solo salotto”.

L’accusa di Nardi alla compagna di naufragio nell’Isola dei Famosi è quella di passare più tempo a chiacchierare che a lavorare per il gruppo. Nardi ha sottolineato più volte di non tollerare l’atteggiamento di Cecilia, che sembra aver scambiato l’avventura dell’Isola con una semplice vacanza in una bellissima località turistica.

Insomma, Filippo comincia a perdere la pazienza con la Capriotti, che viene additata come una “nullafacente” e il naufrago dopo averle dichiarato guerra è pronto alla battaglia: “Servono persone pronte. Cecilia invece sa fare solo salotto”. Questo il suo sfogo, ma dopo le sceneggiate a cui la Capriotti ci ha abituati c’è da scommettere che se la guerra tra i due continuerà arriverà una nuova furiosa lite, anche qui con parole grosse, e di sicuro ne vedremo ancora dato che questa edizione dell’Isola dei Famosi si sta rivelando la più litigiosa finora.