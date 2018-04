MILANO – Cambio di location per la finale dell’Isola dei Famosi, in programma per lunedì 16 aprile: Alessia Marcuzzi la condurrà dalla sede dell’Expo di Milano.

Che la finale del reality show Mediaset si tenga in un luogo aperto non è una novità, ma solitamente i naufraghi venivano ospitati all’Idroscalo di Milano.

Quest’anno, invece, Mediaset ha deciso di cambiare, come ha anticipato il giornalista di gossip Alberto Dandolo, e la finale condotta da Alessia Marcuzzi andrà in onda dagli spazi realizzati per l’Expo di Milano.

In finale sono andati Amaurys Perez, Nino Formicola (Gaspare) e Bianca Atzei, dopo che lunedì 9 aprile Alessia Mancini è stata eliminata. Francesca Cipriani e Jonathan invece vanno al televoto e solo lunedì 16 aprile, giorno della finale, scopriremo chi rientrerà in gara.

E dire che all’inizio del reality i favoriti erano tutt’altri: Giucas Casella e Francesco Monte, o al massimo Alessia Mancini, Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Eva Henger. Tutti eliminati, fatta eccezione per la cantante ex compagna di Max Biaggi.