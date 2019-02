ROMA – Flirt in corso all’Isola dei Famosi. “Siamo in sintonia su tutto”, dicono i due naufraghi. Si tratta di Sarah Altobello e Yuri Rambaldi finiti al centro dell’attenzione dei compagni per un affiatamento sempre maggiore. Lunghe passeggiate e conversazioni, scambi di idee e opinioni stanno intrattenendo la coppia.

E su di loro arrivano già i primi commenti. “Si piacciono”, intuisce Marina La Rosa, e anche lo spogliarellista di Vigevano non fa fatica ad ammettere: “Potrebbe essere la mia donna ideale. Con Sarah parliamo di tutto, ci troviamo in sintonia su tutto”.

Anche la Altobello, dal canto suo, dimostra un certo interesse verso Yuri. “Mi ci trovo molto bene a parlare, è sicuramente un bel ragazzo, è una persona che chiede, come se volesse esplorare il mio territorio. È un ragazzo che secondo me ha anche dei grandi valori”.