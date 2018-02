ROMA – Da piccola sono stata vittima dei bulli”. Francesca Cipriani in lacrime all’Isola dei Famosi rivela il dramma vissuto all’età di 11 anni quando veniva presa in giro.

Sono appena iniziate le polemiche per la frase choc di Filippo Nardi nei confronti della prosperosa Francesca, ora in un video mostrato a Pomeriggio Cinque ecco la verità che si nasconde dietro il malessere mostrato negli ultimi giorni.

Ma cosa è successo? Le parole di Filippo Nardi riportate da Cecilia Capriotti. Ecco cosa avrebbe detto il naufrago di Francesca Cipriani: “Riferendosi a Francesca – dice la Capriotti – che inizialmente non faceva nulla, ha detto ‘Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle’. Io voglio smascherare il caro Filippo. Perché non l’ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più. Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto. Io non scherzo più”.