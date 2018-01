ROMA – Attacco di panico in diretta per Francesca Cipriani durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi. La bellissima e formosa Francesca Cipriani era sull’elicottero pronta per tuffarsi, ma al momento di lasciare le cuffie ha iniziato a urlare all’elicotterista “Scendiiiii, abbassaaa, non voglio morire”.

Mara Venier, dallo studio, ha provato a sdrammatizzare: “Francesca – dice – Buttati che tanto a galla ci rimani!”.

Francesca Cipriani, però, ha continuato a urlare e a strattonare l’elicotterista. Ma alla fine la Cipriani ha superato le sue paure e si è gettata in acqua.