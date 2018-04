ROMA – Ultimo bagno a luci rosse per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi.

L’ex Pupa, tra le protagoniste più amate di questa edizione, ha voluto salutare così le acque cristalline di Cayos Cochinos, regalandosi un ultimo bagno senza veli prima della finale di domani, 16 aprile. La Cipriani ha raccolto la provocazione di altri naufraghi, in particolare spronata da Jonathan, ma poi è stata l’unica a togliersi il costume e tuffarsi in acqua come mamma l’ha fatta.

Poi in confessionale si è sfogata, criticando l’atteggiamento degli altri vip che non hanno voluto seguirla nel pazzo addio. Poco prima gridava libera e felice dall’acqua di non voler lasciare l’isola, la natura e il relax lontano dal caos cittadino.

Le immagini della showgirl come mamma l’ha fatta, tra le risate dei compagni di avventura, hanno naturalmente fatto il giro del web.

