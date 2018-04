ROMA – Francesca Cipriani in questi giorni è molto triste. La showgirl vuole l’amore e vuole mettere su famiglia.

“Dopo quest’esperienza mi auguro di trovare la persona giusta e di fare una bella bella famiglia”, ha detto la Cipriani con le lacrime agli occhi e, quando Jonathan l’ha incalzata con un “non vivere in ansia, non hai una data di scadenza per avere bambini”, ha risposto: “Non ho ansia, ma io già li avrei voluti”.

È quindi il turno di Amaurys, che strappa a Francesca Cipriani una risata dicendo: “Ma sai quanti ne trovi quando esci? Con quelle zinne lì…”