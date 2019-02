ROMA – Francesca Cipriani ha lasciato l’Isola dei Famosi usando la lite con Marina La Rosa, ma lasciandosi sfuggire una frase poco carina sul Divino Otelma. “Mi accusano di aver ammazzato l’anziano”, ha detto la Cipriano mostrando ancor meno rispetto per il malcapitato Divino, che è stato spintonato durante la prova in diretta della seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

La Cipriani parlando della sua decisione di lasciare l’Isola ha detto: “Sono passati solo otto mesi da quando me ne sono andata via da qui – ha spiegato alla conduttrice – e non sono ancora pronta. Forse lo sarò l’anno prossimo”. Una decisione dettata dalla discussione con Marina: “Mi dispiace per tutti tranne che per Marina. Grazie a tutti, è stata un’avventura breve ma intensa. Grazie a tutti, trenne Marina perché è una strega. Mi ha fatto schifo la cosa”.

Prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, la Cipriani si è lasciata scappare una frase anche sul Divino Otelma: “Ma dai adesso mi accusate pure di aver ammazzato l’anziano”. Una frase che ha destato risate in studio, ma Francesca era serissima.