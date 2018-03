ROMA – Il misterioso imprenditore milanese che ha rubato il cuore di Francesca Cipriani? Non esiste. Lo rivela l’ex della naufraga, Simone: “Francesca è single, so tutto di lei”.

Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Simone ha svelato parecchi dettagli della relazione avuta con la Cipriani e durata ben sei anni, dal 2007 al 2012. Una storia finita per i continui attacchi di gelosia di lei. Oggi però i due sono in buoni rapporti e condividono una splendida amicizia.

Ragion per cui Simone è convinto quando dice: “Io so tutto su di lei, lei sa tutto su di me. Sapevo anche che sarebbe dovuta partire per L’Isola la prima volta che l’hanno chiamata. Non c’è nessun imprenditore che la sta aspettando. Lo smentisco categoricamente”.

Eppure, nello stesso salotto di Canale 5, l’amico di Francesca Cipriani, Nicola Pernice, aveva rivelato che poco prima di partire per l’Isola dei Famosi, l’ex pupa “si è innamorata di un imprenditore milanese non più giovanissimo che la ricopre di regali”.

Simone poi racconta degli anni “bellissimi” trascorsi con Francesca. “Siamo stati insieme sei anni ed era gelosissima”, ricorda. Stando ai suoi racconti, Francesca Cipriani lo chiamava continuamente per sapere dove fosse, con chi e che cosa stesse facendo. Versione confermata anche da mamma Cipriani.

A far litigare la coppia, oltre alla gelosia, sono stati anche gli interventi chirurgici cui la Cipriani si voleva sottoporre. Simone, infatti, si è detto contrario alla chirurgia plastica.