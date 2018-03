ROMA – Valeria Marini non è ancora sbarcata sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi in Honduras e la sua presenza scatena già commenti e reazioni. Francesca Cipriani infatti quando ha saputo del suo arrivo è sbottata e ha accusato la nota showgirl: “Quella volta non mi hai voluto, sono andata via piangendo”. Se Valeria sarà solo una finta concorrente del reality show, l’atmosfera si sta già scaldando tra i naufraghi “originali”.

Dietro agli antichi rancori tra Valeria Marini e Francesca Cipriani ci sarebbe un uomo. La Marini, già naufraga del reality nel 2012, era sposata con Giovanni Cottone, da cui ha ottenuto l’annullamento del matrimonio. La Cipriani invece è l’ex fidanzata di Cottone e sembra che tra le due non sia mai corso buon sangue, anzi la Marini avrebbe in più occasioni snobbato la Cipriani, che sembra essere molto risentita e ha raccontato:

“L’ultima volta non mi hai salutato, ci sono rimasta male. Non voleva stare con me nella trasmissione di Signorini. Un giorno mi hai schifata, mi hai allontanata e sono andata via piangendo”.

La Marini ha replicato dicendo di non ricordare l’episodio e ha sorvolato sulla questione, mentre la conduttrice Alessia Marcuzzi imbarazzata ha tentato di sdrammatizzare con un “Prima o poi vi chiarirete”. Peccato che Francesca, come il resto dei naufraghi, non sappia che a breve tra lei e la diva potrebbe esserci uno scontro diretto sulla spiaggia in Honduras.