ROMA – Francesca Cipriani potrebbe essere la vincitrice dell’Isola dei Famosi? Gli utenti dei social network ne sono convinti.

L’edizione del reality show in Honduras giunge al termine e per gli utenti dei social network la possibile vincitrice è proprio la bionda Francesca Cipriani. Elisabetta Esposito sul quotidiano Il Giornale scrive che sono in molti a tifare per lei, anche se al momento è in nomination per l’ultimo posto da finalista con Jonathan Kashanian, anche lui molto amato dal pubblico: