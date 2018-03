ROMA – Un dolce regalo per Paola Di Benedetto è arrivato all’Isola dei Famosi e a mandarlo è stato proprio Francesco Monte. L’ex naufrago, che si è ritirato dal reality show dopo le accuse del canna-gate mosse da Eva Henger, aveva stretto un’amicizia molto profonda con Paola e così ha deciso di inviarle una lettera e delle rose rosse.

Paola Di Benedetto è arrivata nello studio del reality show tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e i presenti Daniele Bossari e Mara Venier. Ad attenderla dal ritorno della sua avventura in Honduras non solo il nastro dei ricordi della sua esperienza, in cui l’amicizia con Monte ha avuto un ruolo importante, ma anche un messaggio e un mazzo di eloquentissime rose rosse.

D’altronde proprio Monte aveva candidamente ammesso di aspettare il rientro di Paola in Italia e la naufraga è stata eliminata dopo essere finita in nomination. E così, tra la commozione in studio, la Venier ammiccante chiosa alla bella Paola: “Se son rose, fioriranno”. Che tra i due ex naufraghi ci sia un flirt in vista o qualcosa di più serio?