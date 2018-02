ROMA – Ha ricordato suo padre parlando con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi ed è scoppiato in lacrime. Franco Terlizzi, il naufrago non famoso scelto dal pubblico per partecipare a questa nuova avventura, ripensa al suo passato doloroso e si commuove: “Mio padre non mi amava”.

Proprio davanti alle telecamere del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Terlizzi ha raccontato di come tra lui e il padre ci fosse un rapporto difficile. Il naufrago approdato sulla spiaggia in Honduras ha legato subito con i concorrenti più adulti, come ad esempi Gaspare, e infine è riuscito a confidarsi e a raccontare che anche se il padre ha sempre provveduto ai loro bisogno economici, ma non li ha mai amati:

“La mia è stata una situazione burrascosa. Mai madre è stata lasciata a 60 anni da mio padre che non le dava niente. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui, fin da giovane. Non ci parliamo da 20 anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto. Mi mancava l’affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli, o le carezze che non abbiamo mai avuto”.