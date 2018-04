ROMA – Francesca Cipriani scatenata contro Bianca Atzei durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

In un fuorionda Francesca Cipriani e Rosa Perrotta se la prendono con la cantante.

Rosa Perrotta è la più critica contro la cantante: “Io la odio, io la odio. La realtà è che a lei dà fastidio chi la sgama”. Poi a rincarare la dose c’ha pensato la Cipriani: “Ormai sono uscite fuori le cose”. A questo punto interviene ancora Rosa che afferma: “Che presuntuosa da noi si dice fr…”.

Per la Atzei non è un periodo facile. Tanto che nel corso dell’ultima puntata sua mamma vendendola piangere ha rivelato un retroscena sul passato della cantante: “Sei forte Bianca, sono orgogliosa di te. Stai zitta un attimo: tre anni fa hai subito una cosa in ospedale che sappiamo solo io e te. Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così. Fregatene di tutto e pensa a te stessa, figlia mia. Basta. Basta, devi smetterla di piangere”.