ROMA – Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018 è scritto nero su bianco in una busta sigillata, affidata a Silvia Toffanin. E’ l’ultima “magia” di Giucas Casella che, ospite di Verissimo, su Canale 5 ha voluto lanciare la sua profezia sul reality che lo ha visto protagonista in queste settimane.

L’illusionista, 68 anni, è dovuto rientrare dall’Honduras per via di un problema alle costole. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin però non si è ancora arreso all’idea di abbandonare del tutto la gara: “Sono un leone – ha detto – sto benissimo e voglio tornare sull’isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là”.

Ai microfoni del talk show Giucas Casella racconta cosa gli è accaduto sull’Isola: “Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po’ il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras”.

Poi il paragnosta si è cimentato in una dei suoi numeri di prestigio. Ha scritto e sigillato in una busta il nome del naufrago che secondo lui si aggiudicherà la vittoria. La busta verrà aperta nella puntata speciale di Verissimo dedicata interamente a questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ci avrà azzeccato? E se sì, c’è da scommetterci, non mancheranno polemiche.