ROMA – Altri naufraghi-concorrenti sono pronti ad approdare all’Isola dei Famosi. E’ di poche ore fa infatti l’annuncio dell’arrivo in Honduras nella puntata di domenica prossima di Soleil Sorgè e di Jeremias Rodriguez in fase di convalescenza dopo l’infortunio alla mano che lo ha colpito pochi giorni prima di partire per l’Isola. Ma non saranno gli unici nuovi arrivi nel cast dell’Isola dei Famosi.

Non saranno solo loro due a dare una rinfrescata al cast, come annuncia in anteprima Blogo infatti, l’altra new entry dell’Isola sarà la modella cubana Ariadna Romero che ha recitato anche nel film di Leonardo Pierccioni “Finalmente la felicità” e in televisione a Ballando con le stelle 2012 e Pechino Express. Mentre i primi due entreranno nell’emissione di domenica, Ariadna entrerà nella puntata dell’Isola che verrà diffusa mercoledì 13 febbraio.

Appuntamento dunque per queste novità domenica e mercoledì in prima serata su Canale 5 per due nuove puntate dell’Isola dei famosi 2019.