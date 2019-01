ROMA – Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, verso il ritiro dall’Isola dei Famosi per problemi di salute. Lo scrive il sito “Blogo”.

“Per Jeremias Rodriguez l’avventura in Honduras potrebbe non iniziare – si legge sul sito – Pare infatti che il fratello di Belen si sia fratturato una mano in circostanze ancora poco chiare. Questo infortuno potrebbe precludergli la possibilità di partecipare al reality show made in Honduras”. La situazione è ancora in evoluzione. “Al momento – si legge ancora – la produzione non avrebbe ancora pensato ad un rimpiazzo”.

Il possibile cast.