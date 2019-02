ROMA – Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno per sbarcare sull’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo in anteprima è Alberto Dandolo: l’approdo in Honduras, confermato anche dalla produzione del reality, è previsto nella prossima puntata serale.

Spiffera Dandolo su Dagospia: “A rianimare l’Isola ci penseranno il testosteronico Jeremias Rodriguez e la bombastica Soleil Sorge, ex fiamma di Luca Onestini in Tonon. Domenica lo sbarco. Avvertite Bettarini che non sarà l’unico maschio alfa tra i paguri e dite alle spiaggiate imbalsamate che arriva lo tsunami di Uomini e Donne”.

Chi è Soleil Sorge?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata scelta dell’allora tronista Luca Onestini. La storia tra i due si è chiusa, non senza polemiche, durante il Grande Fratello Vip 2. Lui poi si è consolato tra le braccia di Ivana Mrazova, lei invece ha avuto una storia con un altro tronista: Marco Cartasegna. Anche quella relazione però naufragata dopo qualche mese. Soleil dunque approda all’Isola dei Famosi da single.

Jeremias Rodriguez

Per il fratello di Belen forse non c’è bisogno di presentazioni dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Dopo l’infortunio al braccio che ha ritardato la sua partenza, è riuscito infine a raggiungere l’Honduras. Nei giorni scorsi, il magazine Spy ha rivelato che Andrea Iannone, ex fidanzato di sua sorella Belen, si sarebbe attivato per aiutarlo, mettendogli a disposizione il suo staff medico.