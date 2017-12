MILANO – Spente le luci nella casa più spiata d’Italia si accendono i riflettori sull’Isola dei Famosi. Il nuovo reality in salsa Vip di Canale 5 andrà in onda col nuovo anno, a partire dal 22 gennaio 2018. E già fervono le anticipazioni sui concorrenti.

Sotto la guida esperta di Alessia Marcuzzi ci sarà Stefano De Martino: dovrebbe essere lui infatti a prendere il testimone di Stefano Bettarini come inviato speciale in Honduras. Al fianco di Alessia, come opinionista, Mara Venier per la prima serata. Gli opinionisti della altre serate, che per questa edizione saranno a rotazione, non sono stati ancora annunciati. Quanto al cast, alcuni nomi, secondo quanto scrive Novella 2000, sarebbero già sicuri.

Di certo vedremo naufragare, secondo il settimanale, la statuaria Brigitte Nielsen, ormai veterana in questo genere di programmi. E poi il bello e inconsolabile Francesco Monte, reduce dalla delusione amorosa con la ex fidanzata Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato in diretta tv al Gf Vip, per poi consolarsi tra le braccia di Ignazio Moser. E ancora l’esplosiva Francesca Cipriani, che da sempre sogna di andare in Honduras.

Per il settimanale Spy, invece, tra i naufraghi ci potrebbero essere anche altri personaggi di Uomini e Donne di Maria De Filippi: si parla di Sabrina Ghio e Rosa Perrotta.