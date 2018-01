ROMA – Parole grosse sono volate tra Cecilia Capriotti e Alessia Mancini sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi. Tutto per una sigaretta fumata in bagno dalla Capriotti e che ha fatto infuriare la Mancini. “Sei una cafona”, tuona una delle naufraghe. “E tu maleducata”, replica l’altra. Il tutto davanti agli occhi della telecamera che riprende la prima vera lite dell’edizione 2018 del reality show condotto da Alessia Marcuzzi e iniziato appena il 22 gennaio.

La lite è andata in scena nella settimana passata nella villa prima di iniziare l’avventura da naufraghe e a rivelare l’episodio era stata la stessa conduttrice Marcuzzi. In attesa dell’inizio dell’avventura in Honduras, i naufraghi hanno fatto colazioni e sono andati in turno in bagno. La Capriotti però ha ben pensato di fumare proprio nel bagno comune, che ha una piccola finestra, ed è stata sorpresa dalla Mancini a infrangere una delle regole di convivenza che i naufraghi si erano dati.

Alessia ha così fatto notare a Cecilia il comportamento inappropriato e l’ha sgridata, scatenando la reazione dell’altra naufraga che ha replicato. Alessia ha dato della “maleducata” alla ex modella, che è andata su tutte le furie. Tra un “maleducata” e un “cafona” la discussione è andata avanti oltre 10 minuti con la Capriotti furibonda, nonostante le sue “colpe” evidenti, e la Mancini che non ha mai perso la calma, continuando a ricordarle che quando si vive in un ambiente comune le regole vanno rispettate da tutti.

