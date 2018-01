ROMA – Lunedì 22 gennaio partirà la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi in conferenza stampa ha svelato le novità di quest’anno. I concorrenti, per la prima volta, sono stati seguiti dalle telecamere anche mentre alloggiavano nell’albergo in Honduras, tutto a loro insaputa.

Nella seconda puntata due concorrenti misteriosi, che vivranno nella giungla, dovranno sopravvivere rubando il cibo agli altri naufraghi. Ma chi sono questi concorrenti misteriosi? Alcuni indizi trovati sul web fanno pensare a Luca Onestini e Raffaello Tonon. Una storia di Instagram pubblicata da Gabriele Parpiglia durante le registrazioni, mostra Luca Onestini mentre si avvicina alla scritta Isola e il giornalista commenta: “Che succede?”.