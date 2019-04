MILANO – Proposta di matrimonio a L’Isola dei Famosi 2019. Durante la puntata finale del reality show Mediaset, andata in onda lunedì primo aprile, Marco Maddaloni ha chiesto la mano della sua fidanzata Romina, e lo ha fatto offrendole un anello tutto “home made”.

“Ha un cuore d’oro; mi ha fatto innamorare sempre di più. Sarei felice, il 14 luglio, in onore dei nostri dieci anni di fidanzamento, di far sì che i suoi genitori possano vederla in abito bianco”, ha spiegato l’ex naufrago negli studi Mediaset di Milano Due, porgendo alla sua bella compagna un anello fatto sull’isola con bucce di cocco e juta.

Con la sua proposta Marco Maddaloni ha fatto commuovere Alessia Marcuzzi e le due opinioniste, Alda D’Eusanio e Alba Parietti. “Non sapevo niente”, ha detto la conduttrice, con gli occhi lucidi. Lacrime di gioia anche per molti altri ospiti ed ex naufraghi presenti in studio: nessuno si aspettava un finale come questo.

E per il campione di arti marziali e la sua compagna le sorprese non sono finite qui. Perché Marco Maddaloni è stato incoronato vincitore dell’ultima edizione del reality, battendo Marina La Rosa. (Fonte: Isola dei Famosi)