MILANO – Il judoka napoletano Marco Maddaloni ha vinto l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Con il 61% dei voti l’atleta ha bissato il successo raggiunto nel 2013 a Pechino Express, aggiudicandosi la vittoria. Seconda classificata Marina La Rosa, anche lei non nuova ai reality, con la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello.

Ma la serata finale del programma Mediaset ha regalato al judoka e alla sua famiglia anche altre grandi emozioni. In studio, con indosso il kimono sportivo e nascosto dentro ad una conchiglia un anello fatto di bucce di cocco, l’atleta ha chiesto la mano della sua compagna Romina.

“Ha un cuore d’oro, mi ha fatto innamorare sempre di più. Sarei felice, il 14 luglio, in onore dei nostri dieci anni di fidanzamento, di far sì che i suoi genitori possano vederla in abito bianco”, ha detto Maddaloni, davanti ad una Alessia Marcuzzi commossa.

La sua dichiarazione d’amore ha fatto venire gli occhi lucidi a molti dei presenti in studio, comprese l’opinionista Alba Parietti e le sorelle Mihajlovic. (Fonte: Isola dei Famosi)