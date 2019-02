ROMA – Sull’Isola dei Famosi le giornate continuano e gli animi cominciano a scaldarsi. A condizionare la vita dei naufraghi sono la fame e la stanchezza che provocano molto nervosismo.

La più critica è Marina La Rosa. Pur non essendo più una leader continua a dettare regole e a criticare l’atteggiamento degli altri naufraghi. Prime tra tutte, ad essere criticate dall’ex gieffina sono Giorgia Venturini, Riccardo Fogli e Sarah Altobello.

Sull’isola l’atmosfera è davvero molto tesa anche perché ci sono persone che si danno davvero poco da fare. Si tratta di Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. Marina La Rosa è la più insofferente e non può fare a meno di lanciare frecciatine verso i concorrenti “svogliati”. Tra di loro, anche Giorgia Venturini è stata attaccata per non aver tagliato adeguatamente i cocchi. Riccardo Fogli, invece, ha ricevuto una bella predica per non essersi occupato del fuoco.

Le critiche non hanno risparmiato nemmeno per Marco Maddaloni, accusato di non distribuire in modo equo il riso tra i vari naufraghi.

Ed anche tra i Pirati le cose non vanno meglio. I protagonisti, infatti, hanno dovuto fare i conti con un cocco marcio il quale ha impedito loro di poter fare colazione. Il fallimento di alcune spedizioni di pesca ha poi fatto pesantemente scarseggiare il cibo.