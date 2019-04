MILANO – Scontro tutto al femminile durante la serata finale de L’Isola dei Famosi 2019, andata in onda in prima serata lunedì 1° aprile. Lo scontro ha visto protagoniste Marina La Rosa, arrivata seconda, e Soleil Sorge.

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accolta in studio da Alessia Marcuzzi e, nonostante lo scarso apprezzamento nei suoi confronti da parte del pubblico, non ha messo da parte la propria vis polemica.

In collegamento con Milano Due Soleil si è scontrata prima con Luca Vismara e poi con la ex “gatta morta” del Grande Fratello.

“Vuoi dire qualcosa ai naufraghi, a Marina o Luca in particolare?”, ha chiesto la Marcuzzi a Soleil, mentre Alvin ha ironizzato: “Qualcosa che si possa dire, eh!”. E subito Soleil ha preso a giustificarsi dicendo di non essere stata lei ad aver utilizzato termini poco appropriati durante la permanenza in Honduras.

“Non sono io la volgare sull’Isola – ha tuonato la ex naufraga – . L’unico commento che voglio dire a Luca e Marina che hanno vissuto l’Isola solo sullo sparlare e parlare e non con i fatti, sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto e credo non ci sia neppure bisogno di parlare di queste persone”.

Ma Marina La Rosa non ha lasciato correre: “Allora non parlare, non togliere del tempo ai finalisti”, le ha detto, conquistando un fragoroso applauso del pubblico in studio. (Fonte: Isola dei Famosi)