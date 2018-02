ROMA – Eva Henger sapeva o no che sarebbe stata eliminata dall’Isola dei Famosi? E allora perché ha atteso l’ultimo minuto per accusare Francesco Monte di aver fumato marijuana nel residence in Honduras? Queste sono solo alcune delle domande che si sollevano ascoltando le parole del marito Massimiliano Caroletti, che ha dichiarato: “Il capo degli autori le aveva anticipato l’eliminazione”.

Insomma se Alessia Marcuzzi nel salotto televisivo del suo reality show ha tentato di placare le polemiche, la bufera imperversa al di fuori dello studio. Caroletti, marito di Eva Henger, ha parlato a Striscia la Notizia di presunte irregolarità e ha chiesto spiegazioni alla casa di produzione Magnolia:

“Grazie al vostro intervento Eva ha potuto parlare con il legale. Vorrei però sapere perché Magnolia in una lettera ha chiesto a Eva di prepararsi ad abbassare i toni nella puntata di ieri. Inoltre, ho chiesto a mia moglie perché ha detto quelle cose in diretta. Lei mi ha risposto che in una riunione con otto ragazzi dell’Isola, dopo aver già esposto ripetutamente il problema in settimana, il capo progetto le ha detto di andare in trasmissione a dirlo, altrimenti avrebbe potuto dirlo lunedì in studio… In pratica il capo progetto ha accennato al fatto che sarebbe stata eliminata”.