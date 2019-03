ROMA – Alessia Marcuzzi è stata criticata da molti opinionisti per aver ospitato in studio Fabrizio Corona che ha parlato delle presunte corna di Riccardo Fogli. Tutti hanno attaccato l’operato della conduttrice de L’Isola dei Famosi 14 che avrebbe gestito male questa vicenda. Tutti tranne uno a quanto pare: Maurizio Costanzo.

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show ha infatti assolto la conduttrice di Canale 5 spendendo per lei parole di stima.

Costanzo, a differenza di molti colleghi che hanno ritenuto inaccettabile quanto accaduto in prima serata, in un’intervista a Nuovo ha messo in evidenza il fatto che la Marcuzzi abbia chiesto scusa: “Di fronte a chi ammette i propri errori c’è sempre da applaudire. E l’esempio di Alessia Marcuzzi dovrebbe insegnare qualcosa a chi, invece, spesso resta saldo nella convinzione che a sbagliare siano sempre gli altri”.

Per Costanzo, la collega è un “buon esempio”. Queste le sue parole: “E’ stata molto coraggiosa a chiedere scusa: gli insulti sono da condannare, lei no. Il risvolto negativo della vicenda è rappresentato soprattutto dai modi in cui l’artista è stato informato e anche dall’insistenza di Fabrizio Corona, che ha lanciato la notizia e che durante la puntata ha detto a Fogli che doveva aspettarselo, visto che la consorte è molto più giovane di lui”.

Quindi Marcuzzi assolta. Corona invece è stato condannato anche da Costanzo.

Fonte: Nuovo