ROMA – All’Isola dei Famosi scoppia la passione tra Francesco Monte, l’ex di Cecilia Rodriguez, e l’ex “Madre Natura” di “Ciao Darwin” Paola Di Benedetto.

Francesco Monte, come scoperto da Pomeriggio 5, avrebbe anche inviato un messaggio “bollente” cifrato a Paola Di Benedetto. Messaggio inviato sotto forma di tatuaggio all’henné.

L’ex tronista ha disegnato (GUARDA LA FOTO) sul braccio della bella mora una chiave, un remo e un’ancora. Una sorta di rebus ad alto contenuto erotico. E oggi a Pomeriggio 5 ne è stato “ipotizzato” il significato. “Chiave-remo-ancora”.

E proprio Paola Di Benedetto è stata la prima a consolare Francesco Monte durante un suo momento di sconforto.

Al terzo giorno di reality, Monte si siede in totale solitudine sulla spiaggia di Cayo Cochinos. A Monte alla fine scende anche una lacrima. “Ho avuto un momento mio”, spiega in confessionale.

A consolare Francesco Monte arrivano presto i suoi compagni di gioco. E in particolare Marco Ferri e proprio la bella Paola di Benedetto.

I due si sono mostrati fin da subito molto affiatati tra chiacchiere e scherzi. E in confessionale la ragazza ha dichiarato:

“Non so se gli piaccio o no… Lo vedo da come mi guarda, dalle interazioni che abbiamo che ci può essere un interesse”. E lo stesso ex tronista afferma: “Paola è una bella ragazza, è interessante anche dal punto di vista caratteriale”.