ROMA – Eva Henger, in diretta, accusa Francesco Monte: “Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro alla trasmissione”. E Nina Moric, al termine della trasmissione, via Facebook punge la Henger: “In fondo Eva, in bocca, ognuno mette quel che vuole”. Ma riavvolgiamo il nastro per capire cosa è successo.

Eva Henger è in guerra aperta con Francesco Monte, colpevole di averla nominata la scorsa settimana. E le accuse di Eva Henger, a un passo dall’eliminazione dall’Isola dei Famosi, sono pesanti: “Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro alla trasmissione”.

Ma le conferme arrivano anche da Stefano De Martino, sottolineando però che tutti sapevano e nessuno aveva detto nulla. A chiudere il discorso interviene Alessia Marcuzzi. “Questa cosa io non la sapevo…”. Nel frattempo Eva Henger viene eliminata ma le accuse continuano.

“Quando siamo entrati in casa – spiega Eva Henger – il primo giorno abbiamo chiesto se potevamo uscire e hanno risposto di no, che abbiamo firmato un contratto con delle regole. Nel contratto c’era anche scritto che è vietato l’uso delle droghe. Tu e altri vi siete fatti le canne. A me dava fastidio quell’odore tutto il giorno. Fumavano fino alle 3 di notte, anche a Nadia dava fastidio. Perché lo dico ora? Perché nella scorsa puntata non ho fatto in tempo, ma mi sono lamentata durante tutta la settimana”,

Francesco Monte, visibilmente imbarazzato, replica duro: “Dosa bene le parole, che ci vediamo in tribunale, è come se io dovessi giudicare le tue scelte nella vita privata. Quello che stai dicendo è fuori luogo”.

Poi Alessia Marcuzzi si rivolge di nuovo a Eva Henger: “Dire adesso che non c’è stata possibilità non è giusto – dice la conduttrice -. Anche se tu me lo avessi detto prima, io non avrei fatto nulla e a me non interessa. L’Isola è iniziata lunedì per me. Questa cosa per me non ha senso. Che poi questa cosa, Eva, ti dia fastidio è un conto, ma andare a dire una cosa del genere è ingiusto”. E Stefano De Martino spiega: “Nessuno è venuto da me a lamentarsi durante i giorni in casetta. Perché?”.

A fine trasmissione poi, via Facebook, anche Nina Moric se la prende con Eva Henger: