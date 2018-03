ROMA – Chi viene eliminato dall’Isola dei Famosi finisce nella cosiddetta “Isola che non c’è” che permette ai naufraghi di rimettersi in gioco. E’ il caso di Filippo Nardi e di Paola di Benedetto, ultima sconfitta al televoto e dei due nuovi arrivi, decisi dal cast del reality. Durante l’ottava puntata di oggi, lunedì 5 marzo, sono tornati infatti in gioco Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. Ora la loro avventura proseguirà parallela rispetto a quella “tradizionale”, i cui concorrenti “ufficiali” sono completamente all’oscuro dell’esistenza di questa seconda isola.

Filippo Nardi e Paola di Benedetto hanno accolto con entusiasmo le due nuove compagne d’avventura. “L’emozione di ritornare è immensa, perché con cuore non me n’ero mai andata da quest’isola” ha detto Nadia a proposito del suo rientro in gioco. “Tornare qui è bellissimo. Dimentichi le cose negative” è stato invece il commento di Cecilia.