ROMA – “Fosse per me starei da un’altra parte”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Così Nadia Rinaldi risponde alle critiche degli haters che l’hanno presa di mira per le sue continue comparsate da Barbara D’Urso. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata recentemente bersagliata di critiche per la sua ipnosi-show con Giucas Casella che l’ha vista protagonista a Domenica Live di un balletto osé, con tanto di mutandine in vista.

“Perché vai sempre a tutte le puntate nonostante le polemiche”, l’hanno rimproverata i telespettatori. E ancora: “Non ti prestare a questi giochi, non ti umiliare per la D’Urso”.

A quel punto Nadia Rinaldi è sbottata, confessando suo malgrado qualcosa di ben più sospetto: “Abbiamo un contratto – ha scritto su Instagram – che va rispettato fino all’ultima puntata. Fosse per me starei da un’altra parte”.

In pratica, stando alle sue parole, chi lascia l’Isola dei famosi è tenuto per contratto a frequentare il già affollatissimo salotto di Barbara D’Urso.