ROMA – Nadia Rinaldi è stata eliminata nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Si salvano il 5 febbraio prima di tutte Francesca Cipriani, che nel ringraziare ha gridato per la gioia dall’alto dei suoi tacchi rosa, ritrovati sulla spiaggia. Salvi anche Rosa Perrotta e il naufrago fantasma Simone Barbato.

Solo pochi minuti prima la Rinaldi aveva confidato in lacrime la delusione per le sue storie d’amore finite e soprattutto le preoccupazioni per la figlia, che soffre molto la mancanza del padre. La Rinaldi si è lamentata del fatto che l’uomo in tre anni si sia fatto vedere pochissimo e che per questo motivo la figlia soffre.

Prima di abbandonare l’Isola dei Famosi, Nadia ha voluto fare un augurio al gruppo dei “vecchi” con cui ha legato in particolare negli ultimi giorni, sottolineando la loro forza e augurandogli di poter continuare la loro avventura sulla spiaggia del reality show in Honduras e dimostrare tutto il loro valore.

Francesca Cipriani e Rosa Perrotta invece possono continuare la loro avventura, anche se proprio Rosa durante la puntata è stata accusata dagli altri naufraghi di non aver condiviso il cibo, in particolare una porzione di lasagne, dopo la prova della scorsa settimana. E così al momento della ricompensa dopo la prova tutti gli occhi erano puntati su di lei, per vedere se stavolta avesse condiviso il cibo oppure no.