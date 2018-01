ROMA – Sembra che una lite in aeroporto sia andata in scena tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani proprio mentre si imbarcavano per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi 2018. Le due aspiranti naufraghe avrebbero avuto un diverbio sulle valigie e la Rinaldi avrebbe iniziato a discutere con la Cipriani.

Il sito Blasting News scrive che il rumors circola ormai in rete sulla presunta lite tra le due naufraghe e se è vero, le tensioni sull’isola in Honduras, dove le difficoltà non mancheranno, rischiano di trasformarsi in una bomba a orologeria pronta a esplodere: